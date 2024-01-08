“Он должен понять”. В Раде заявили о “политической смерти” Зеленского

Владимир Зеленский “политически уже умер”, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Таким образом он в интервью радио New Voice прокомментировал законопроект о мобилизации в стране.«

"Я считаю, что сейчас Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически уже умер, и сейчас должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить государство", – цитирует Костенко РИА Новости.

Ранее украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения гражданских прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.

Радио Sputnik сообщало, как украинцы относятся к возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Взято отсюда.