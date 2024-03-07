реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Они готовы”. В Киеве рассчитывают на “специальную армию” Франции

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Они готовы". В Киеве рассчитывают на "специальную армию" Франции

Франция может отправить на Украину Иностранный легион для поддержки украинской армии, полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, отправка войск европейских государств на Украину – очень вероятный сценарий, поскольку ВСУ почти исчерпали свои ресурсы.«”Более того, северные страны Европы, Британия, Польша, потенциально страны Балтии, Нидерланды, Франция – они готовы к таким сценариям. А у Франции для этого даже есть специальная армия, которая называется Иностранный легион, которая только и работает за рубежом”, – приводит слова Бортника РИА Новости.

Приглашение западных войск должно быть согласованно с украинским парламентом и Владимиром Зеленским, сказал политолог в интервью YouTube-каналу Politeka.«”Это будет означать коренную смену формата войны, она уже не сможет номинально называться российско-украинский, региональной или международной. Она будет все больше приобретать глобальные характеристики”, – считает Бортник.

Радио Sputnik сообщало, как в Совфеде отреагировали на призывы президента Франции Эммануэля Макрона помогать Украине.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Президент Чехии Павел: средства для закупки снарядов для Украины собраны

Президент Чехии Павел: средства для закупки снарядов для Украины собраны

Президент Чехии Петр Павел проинформировал, что средства для закупки в третьих странах…

Узнать больше
Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

Министр обороны Владислав Польши Касиняк-Камыш опроверг сообщения о возможной отправке вооруженных…

Узнать больше
Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет МАГАТЭ…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp