“Опасения растут”: в США ужаснулись последствиями ударов ВС РФ по Украине

Наносимые ВС России массированные удары с воздуха по объектам на Украине полностью истощили возможности местной ПВО, пишет американский журнал Newsweek.«

"Опасения по поводу истощения (противовоздушной, – ред.) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников за последнее время сократился до минимума", – сказано в статье.

Ситуацию осложняет нехватка у украинских сил боеприпасов к мобильным комплексам противовоздушной обороны Украины, говорится в публикации.

Радио Sputnik также сообщало, что Украина получила от Германии новейший комплекс противовоздушной обороны Skynex.

Взято отсюда.