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Опубликовано первое фото российского ЗРК “Гибка-С” в зоне СВО

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Опубликовано первое фото российского ЗРК "Гибка-С" в зоне СВО

В Сети впервые размещено фото зенитного ракетного комплекса “Гибка-С” в зоне СВО, пишет “Российская газета”.«”Информация об успешном использовании таких ЗРК в войсках была обнародована в конце лета прошлого года. В то же время фотоматериалы ранее не размещались и появились только теперь”, – говорится в материале.

Уточняется, что ЗРК может использовать ракеты класса “воздух – земля” “Игла-С” или “Верба”, действующие по принципу “выстрелил – забыл”, снабжена оптико-электронной системой для поиска целей и прицеливания, а также малогабаритными радиолокационными станциями 1Л122 “Гармонь”.

“Гибка-С” способна эффективно уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты различных типов.

Радио Sputnik ранее писало, что ВС РФ еще не применяли на Украине свою самую передовую ракету.

Взято отсюда.

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