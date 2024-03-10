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“Остановите этот цирк!” Во Франции осудили новую антироссийскую инициативу

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"Остановите этот цирк!" Во Франции осудили новую антироссийскую инициативу

Лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо раскритиковал инициативу Парижа по созданию коалиции стран, готовых отправить военных на Украину. «

"(Страны Прибалтики, – ред.) исторически ультра-антироссийские страны, с которыми у нас нет ничего общего, с которыми у нас нет общих интересов. Позиция, очень далекая от традиционной дипломатии Франции!" – написал политик в соцсети X.

Филиппо призвал остановить “этот цирк”. «”Давайте прекратим эту идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны и выберем мир!” – обратился политик к западным лидерам.

Как писало американское издание Politico, Франция решила сформировать альянс стран, которые потенциально готовы отправить военнослужащих на Украину. Автор статьи подчеркнул, что подобными действиями Париж усиливает противостояние с “более осторожным Берлином”.

Отмечалось, что многие европейские страны, в числе которых ФРГ, Чехия и Польша, заявили об отсутствии планов отправки войск на Украину. При этом страны Прибалтики “гораздо более открыты для этой идеи”.

По данным издания, на фоне возникших в ЕС противоречий на Германию, хотя она и является крупнейшим донором военной помощи Украине, оказывается сильное давление из-за ее нежелания передавать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Радио Sputnik сообщало, как в Совфеде отреагировали на призывы президента Франции Эммануэля Макрона помогать Украине.

Взято отсюда.

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