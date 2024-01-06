Политики в Вашингтоне начали осознавать, что ради урегулирования конфликта Украину придется разделить, пишет британское издание Daily Express.«

"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения – это разделение Украины, позволяющее оставить (президенту РФ Владимиру) Путину подконтрольную Россией часть территорий", – говорится в сообщении.

По данным издания, США могут решиться на такой шаг наперекор желанию Владимира Зеленского захватить перешедшие под контроль РФ территории.

Радио Sputnik писало о возможных границах Украины после краха ВСУ.

Взято отсюда.