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“Отправится на Запад”. В США допустили перенос столицы Украины из Киева

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"Отправится на Запад". В США допустили перенос столицы Украины из Киева

Существует вероятность, что столица Украины будет перенесена дальше на Запад – из Киева во Львов, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.«

"Возможно, Владимир Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на Запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он сможет притвориться, будто у огрызка Украины еще есть шанс стать частью НАТО", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что он потрясен тем фактом, что Зеленский до сих пор находится на Украине, но при этом не сделал ничего, чтобы остановить конфликт.«”Я ожидал, что кто-то, кому небезразлична гибель украинского народа выйдет вперед и скажет: “Хватит, нам нужен мир””, – выразил свое разочарование эксперт.

Радио Sputnik сообщало, что в Киеве признали потерю ряда населенных пунктов.

Взято отсюда.

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