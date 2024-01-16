“Отправляют куда глаза глядят”. Как проходит депортация россиян из Латвии

Массовая депортация россиян из Латвии была приторможена из-за бюрократических процедур, но, несомненно, в итоге она будет осуществлена, уверен главный редактор информационного агентства Baltnews Андрейс Стариковс.

Российское посольство в Латвии отметило, что более тысячи проживающих в республике граждан РФ находятся под угрозой принудительной высылки.

“1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет”, написало диппредставительство в Telegram-канале.

Среди тех, кто может быть выслан, есть инвалиды. Так, 72-летняя жительница Лиепаи, инвалид по зрению с детства, по понятным причинам не смогла хорошо сдать языковой экзамен и теперь ей грозит депортация, привели пример в посольстве.

Подобные действия нелегитимны и по сути преступны, указал Стариковс.«”Процесс запущен довольно давно. К нему готовилась правовая база, были введены бессмысленные издевательские экзамены. То, что депортация будет – это практически свершившийся факт. Сейчас мероприятия по депортации немного оттянуты тем, что поправки к закону Латвии об иммиграции – бюрократическая каша, которая оформляет эти нелегитимные, преступные действия – находятся на оценке в конституционном суде Латвии. Но каких-то надежд питать не стоит, когда формальная часть будет завершена, начнутся высылки. Пока мы наблюдаем точечные высылки, которые напрямую не связаны с данными поправками, только косвенно. Людей выгоняют под предлогом риска для латвийской национальной безопасности, это случай Бориса Каткова – то, что мы наблюдали в пятницу, и эпизоды, которые были ранее”, – сказал Стариковс в эфире радио Sputnik.

Депортация производится с нарушением элементарных прав человека, тех, кого уже выслали, встречали представители российских властей, которые брали на себя заботу о них, продолжил он.«”Их довозят до границы с Россией и не очень добрыми словами отправляют куда глаза глядят… Как это было в случае с Катковым, на границе их встречают, оказывают медицинскую помощь, обеспечивают временным жильем и документальным сопровождением для интеграции в нашу социальную систему”, – добавил главред Baltnews.

Правительство Латвии в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.

Большинство граждан РФ, находящихся в Латвии – это люди, живущие там с советских времен и члены их семей.Итоги. ВечерКонфликт Ирана с Ираком, Дни российской экономики на ВДНХ и китайские банкиВчера, 18:04

Взято отсюда.