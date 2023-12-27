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“Падают десятками”. Чемезов рассказал о вкладе “Ростеха” в защиту неба

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"Падают десятками". Чемезов рассказал о вкладе "Ростеха" в защиту неба

Российские комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для украинских дронов, сообщил генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов.

По его словам, “Ростех” вносит свой вклад в защиту неба, поставляя в части системы ПВО, например, уже хорошо проявившие себя в ходе СВО комплексы “Панцирь”, а также системы РЭБ.«”С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы”, – сказал Чемезов в интервью РИА Новости.

Кроме того, добавил глава “Ростеха”, для защиты от налетов дронов ВСУ созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают вражеские беспилотники за несколько десятков километров.«”Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения”, – сказал Чемезов.

Радио Sputnik сообщало, что Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе “Суперкам”.

Взято отсюда.

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