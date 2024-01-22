“Пахнет авторитаризмом”. Кличко раскритиковал политику властей Украины

Власти Украины проводят неправильную политику, двигаясь в сторону автократии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.«

"Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом. За этим стоит желание некоторых людей…, которые хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль ", – сказал он в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По словам Кличко, он поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, при этом он утвердительно ответил на вопрос, разделяют ли некоторые из этих дипломатов его опасения.

Радио Sputnik сообщало, что Кличко послал “сигнал” Германии из-за положения ВСУ на фронте.

Взято отсюда.