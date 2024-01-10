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“Пакеты подвисли”: зачем Зеленский едет к заводилам антироссийского фронта

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"Пакеты подвисли": зачем Зеленский едет к заводилам антироссийского фронта

Владимир Зеленский находится с визитом в Литве, где у него “запланированы переговоры с премьер-министром и главой государства, а также с представителями политических сил и СМИ”, передает украинское агентство УНИАН. Ожидается обращение Зеленского и литовского президента Гитанаса Науседы “к народу Литвы” перед президентским дворцом и встреча с находящимися в республике украинскими беженцами.

Сам Зеленский в своем Telegram-канале также анонсировал визиты в Латвию и Эстонию.

В эфире радио Sputnik политолог, главный редактор порталов RuBaltik.Ru и “Евразия.Эксперт” Александр Носович высказал мнение, что главной целью турне Зеленского является стимулирование прибалтийских стран к более активной информационной поддержке Украины.«”Это единственное, что эти три страны – Литва, Латвия и Эстония – могут Киеву предложить. Собственный военный и финансовый потенциал у них, если дипломатично выражаться, очень невелик. Их реальная функция состоит в том, чтобы проводить на Западе громкие информационные кампании, стимулируя крупных обеспеченных ресурсами западных союзников, США и Германию, к более активной антироссийской политике, к большим тратам на борьбу с Россией. На данном этапе это выражается в более активной финансовой и военной поддержке Украины. Всем понятно, что без новых пакетов помощи Украина дальше воевать не сможет. Но эти пакеты сейчас подвисли и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Поэтому Киеву сейчас нужна громкая информационная кампания их “адвокатов” на Западе, чтобы повысить внимание к этой проблеме и добиться хоть каких-то денег. Страны Балтии исторически выступают в роли таких “адвокатов”, которые готовы требовать от союзников любых жертв на поддержку тех стран, которые выступают заводилами антироссийского фронта”, – сказал Александр Носович.

Взято отсюда.

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