Паразиты в депозитах. ЕК разрешила снять сливки с российских активов

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Долго они ходили-облизывались вокруг да около с этим своим “лап-ту-бу-ди-бу-ду-дай”, “лиса Алиса” фон дер Ляйен и “кот Базилио” Боррель. То протягивали шаловливые ручонки, то одергивали их. И все время призывали небо голубое в свидетели того, что так-то они не сторонники разбоя, а если и мутят что-то похожее на него, то не корысти ради, а токмо по воле обстоятельств. Поиздержались они на русофобии, понимать надо. Да и какая корысть в том, что они себе лишь десять еврокомиссионных процентов возьмут. А все остальное ему – Европейскому фонду мира. Ну, так они (как бы по-хитрому, чтобы никто не догадался) окрестили отчисления на войну.

Считается, что искусством перевоплощения черного в белое современные конкистадоры обязаны Джорджу Оруэллу. Ничуть. Они на этом неплохо так поднаторели задолго до “1984”-го. И миссионеры жгли каленым железом, и инквизиция именовалась Святой. Теперь у них чужая прибыль официально объявляется своим “непредвиденным доходом”. Так в решении ЕК и зафиксировали: России он не принадлежит. А то голову ломали, как бы это все оформить, чтобы юридические приличия соблюсти. Какие приличия – война, нашли они самый веский аргумент. Переписали на себя, и все дела.

Хотя непредвиденный доход – это туго набитый кошелек, по счастливой случайности найденный на асфальте. И то порядочный человек сдаст его в полицию. Этих бы самих туда, да толку, если крышует их главный “мировой жандарм”. По крайней мере, для них – главный. Потому и позволяют себе действовать вроде как в логике кота Матроскина. ” – Вот ты, дядь Федор, сам посуди: если мы холодильник напрокат берем – он чей? – Государственный. – Правильно, дядь Федор! А мороз, который он вырабатывает, чей? – Мороз наш!.. – Вот и теленок наш!”. В их случае – не простой, а “золотой теленок”.

На всю “корову”-то позариться не рискнули – кишка тонка, а понадкусывать – почему бы, решили, и нет. Поди плохо, если в год с замороженных российских активов трешка миллиардов с хвостиком только так набирается. Ту, что набежала с февраля 2022-го по февраль 2023-го, Еврокомиссия уже предлагает считать своей и скромненько так прикидывает, чтобы слишком далеко не заглядывать и не зарываться, что к 2027-му еще двадцать они вынут да положат. В общем, большой привет международному праву и нормам финансовой чистоплотности. В том смысле, что все – проехали.

Ответ, конечно, последует. Причем двойной. Ну, то, что симметричный, той же монетой, это понятно. Есть у нас варианты, как поступить, чтобы они по обыкновению своему возопили: “А нас-то за что?”. Но еще и асимметрично подтянутся те, кого этот грабеж средь бела дня пока формально не касается. Иные страны и инвесторы резонно могут усомниться в надежности европейских депозитов, коль в них уже завелись паразиты. Их, естественно, станут уверять, что не стоит беспокоиться – это, дескать, только на русских распространяется. Но единожды укравший, кто тебе поверит?Итоги. ВечерДоходы от активов РФ, бойкот Олимпиады и карты “Мир” в Армении19 марта, 18:04

Взято отсюда.