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“Печальная примета”. Политолог об “ответе” Зеленского папе римскому

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"Печальная примета". Политолог об "ответе" Зеленского папе римскому

Владимир Зеленский в ответ на призыв папы римского Франциска к Киеву поднять белый флаг упрекнул его и посетовал, что понтифик “где-то там занимается виртуальным посредничеством”.

Накануне в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе мужество “поднять белый флаг”. Позднее пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни пояснил, что подразумевался призыв к переговорам.

В эфире радио Sputnik профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш отметил, что Зеленский в привычной ему хамской манере ответил на вполне разумное замечание папы римского.«”Победа перестала быть достижимой для Украины, и понятно, что дальше встает вопрос о минимизации последствий. Это вполне разумно. Но это расходится с установками Зеленского, которому нужно продолжить делать свой бизнес. Потому что лично для Зеленского война – это именно такое мероприятие. Это не первый случай хамства Киева в отношении папы римского, когда его начинают учить что и как нужно делать. И это одна из печальных примет нашего времени”, – сказал Кирилл Коктыш.СпецпредставительБеспредел режима Зеленского, и реакция Киева на слова папы римского11:33

Взято отсюда.

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