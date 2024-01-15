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“Пекин не нуждается в приказах”. В КНР бурно отреагировали на слова Ермака

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"Пекин не нуждается в приказах". В КНР бурно отреагировали на слова Ермака

Читатели китайского портала “Гуаньча” раскритиковали руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака за его требование в адрес КНР “надавить на Россию”.

Во время обсуждения украинского конфликта на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Ермак обратился к Пекину, с требованием надавить на Москву и заставить ее прекратить военные действия. Менторский тон украинского политика вызвал недовольство среди читателей портала.«

"Сражаться или нет – дело Украины. Пекин не нуждается в приказах Киева", – приводит один из комментариев "Царьград".

“Подобное подстрекательство бессмысленно. У России и Китая достаточно мощи, чтобы они могли принимать решения за себя”, – отметил пользователь.«

"Очевидно, военное преимущество за Россией, но Зеленского заклинило на своем плане из десяти пунктов, он говорит о переговорах неискренне. Хотите, чтобы Китай взял на себя вашу ношу?!" – возмутился читатель.

Читатели “Гуаньча” подчеркнули, что Китай в прошлом году предлагал свою “формулу мира” на Украине, однако она так и не была реализована. Теперь конфликт будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не лишится последних сил, отметили комментаторы.«”Пусть США и Европа тушат пожары, которые они разожгли”, – подытожили пользователи.

Радио Sputnik писало, что китайская делегация на ВЭФ напугала представителей США.

Взято отсюда.

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