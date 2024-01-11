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Пентагон должным образом не следил за поставками ВСУ, заявили в США

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Пентагон должным образом не следил за поставками ВСУ, заявили в США

Пентагон должным образом не контролировал оказание военной помощи Украине, более половины поставок вооружения осталась неучтенной, следует из опубликованного доклада генинспектора Министерства обороны США Роберта Сторча.

Из документа следует, что после начала СВО Пентагон усилил надзор за использованием вооружений, поставляемых ВСУ, однако программа мониторинга выполнялась не в полной мере, пишет РИА Новости.

По данным генинспектора, ведомство не учло оружия на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Отмечается, что есть ряд факторов, которые затрудняют мониторинг. Во-первых, Пентагон не вел инвентарные описи вооружения. Во-вторых, инспекторы испытывают сложности при передвижении по территории Украины. Кроме того, фиксируется нехватка персонала на местах, в частности в странах-партнерах, через которые осуществляется транзит американского оружия.

Как отмечает Сторч, ведомству не удалось установить, имели ли место случаи перепродажи или иного перераспределения американской помощи на Украине. При этом генинспектор подчеркнул, что риск кражиили перенаправления оружия поставляемого Соединенными Штатами ВСУ сохраняется.

Радио Sputnik накануне писало о европейском “плане Б” по финансированию Украины.

Взято отсюда.

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