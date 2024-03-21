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Пентагон предупредил ВСУ о “сложных решениях” по поводу отступления

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Пентагон предупредил ВСУ о "сложных решениях" по поводу отступления

ВСУ предстоит принять “сложные решения” о дальнейшем отходе с территорий в связи с пробуксовкой согласования в конгрессе США нового пакета помощи Украине, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.«

"Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять сложные стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Сингх, причина таких решений связана с пробуксовкой согласования конгрессом США нового запроса о предоставлении помощи Украине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев заявил, что не берется предсказать, когда может быть согласован новый пакет помощи украинской стороне.

Радио Sputnik писало, что, по мнению западных обозревателей, Украине потребуется перейти к обороне как минимум на год.

Взято отсюда.

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