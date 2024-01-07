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“Переговоров не будет”. В США назвали вероятный исход конфликта на Украине

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"Переговоров не будет". В США назвали вероятный исход конфликта на Украине

Мирных переговоров между Россией и Украиной не будет, потому что Киеву придется капитулировать и принять все условия Москвы, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.«

"Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. <…> Российские военные бьют по украинской армии, чтобы уничтожить украинскую армию, а это приведет к краху режима (Владимира) Зеленского", – заявил он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер подчеркнул, что у Украины было несколько возможностей прекратить огонь и начать дипломатическое урегулирование конфликта, но Киев сознательно отказывался идти на переговоры. Теперь киевский режим ждет только один исход, отметил экс-разведчик. «”Зачем вести переговоры с режимом, который вы пытаетесь уничтожить, и у вас это получается? Так что нет, с моей точки зрения, никаких переговоров не будет. Эта война закончится, когда Россия победит ВСУ, и украинцы скажут, что сдаются, безоговорочно капитулируя”, – резюмировал эксперт.

Радио Sputnik писало, какой прогноз для Зеленского на 2024 год дал Риттер.

Взято отсюда.

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