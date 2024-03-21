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“Перелома не будет”. Отставной генерал ВСУ о новой мобилизации

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"Перелома не будет". Отставной генерал ВСУ о новой мобилизации

Новая мобилизация не поможет Киеву переломить ход конфликта, считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.«”Гражданам Украины нужно четко понять, что, когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации, – ред.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет”, – цитирует Кривоноса РИА Новости.

По его словам, Владимир Зеленский и его администрация не справляются с обеспечением ВСУ ресурсами, необходимыми для ведения боевых действий.«”У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины – мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации – мы не знаем”, – отметил отставной генерал.

Он высказал мнение, что с такими “менеджерами” все вновь “будет завалено”, и даже мобилизация не даст никакого результата.«”Эта ситуация меня дико настораживает”, – признался Кривонос.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в НАТО призвали украинские власти провести новую мобилизацию.

Взято отсюда.

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