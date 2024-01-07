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“Перешли грани”. Пушилин высказался об ударах ВСУ по Белгороду и Донецку

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"Перешли грани". Пушилин высказался об ударах ВСУ по Белгороду и Донецку

Ударами по Белгороду и Донецку ВСУ перешли грани, однако Россия в своих ответах не должна уподобляться противнику и бить по мирному населению, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.«

"Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты — но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью. Это никак не должно касаться гражданского населения, мамочек с детьми. Да, противник перешел эти грани, и это обесчеловечивание противника, конечно же, придает нам сил", – сказал он в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что ДНР подвергалась обстрелам Украины с 2014 года, что дает ей “моральное право поступать эмоционально”, однако жители республики не перестали быть людьми. Потеря человечности, по его мнению, может стать большей трагедией для России, чем потери, которые она несет на поле боя.«”Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?” – задался вопросом Пушилин.

Радио Sputnik сообщало, почему, по мнению Пушилина, важно полностью освободить ДНР.

Взято отсюда.

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