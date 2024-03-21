Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на Украину

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции.

Заявление он сделал в ходе выступления на форуме по безопасности в Киеве.«

"Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала (российской спецоперации, – ред.)", – цитирует Бауэра РИА Новости.

Он объяснил необходимость визита тем, что “НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо”.

Радио Sputnik сообщало, когда в Румынии будет построена крупнейшая в Европе база НАТО.

Взято отсюда.