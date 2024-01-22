реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров заявил, что отправится добровольцем в зону СВО.«”Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон “Ахмат” специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте”, – сказал он на видео в Telegram-канале.

В беседе с корреспондентом издания “Аргументы и факты” Мирхайдаров объяснил, почему решил вступить именно в “Ахмат”.«

"Этот батальон носит имя великого человека, первого президента Чеченской Республики, Ахмата-хаджи Кадырова. Это человек, который так много сделал для нашей страны. И человек, который сейчас столько делает – Рамзан Ахматович Кадыров. Хочется по возможности увидеть Рамзана Ахматовича Кадырова и перед отправкой на СВО получить от него ценные советы", – отметил он.

По его словам, решение отправиться на СВО не было импульсивным. После возвращения Мирхайдаров намерен вернуться на свою должность, которую занимает с марта прошлого года.

Радио Sputnik сообщало, что российские добровольцы рассказали, как решают проблему со Starlink. Прямой эфирБайкеры на войне: добровольцы на передовой и помощь в тылу14 января, 10:04

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Мать из Читы почти год ждала вестей о сыне с СВО. Его тело нашли с помощью ДНК

22.01.2024

 Мир

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Мир

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Мир

Благодарные горожане подарили 70 тысяч на билет домой грузчику, который спасал их детей из кипятка, — теперь он встретится с семьей

22.01.2024

 Погода

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов

22.01.2024

 Общество

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Общество

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске