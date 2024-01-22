Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров заявил, что отправится добровольцем в зону СВО.«”Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон “Ахмат” специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте”, – сказал он на видео в Telegram-канале.

В беседе с корреспондентом издания “Аргументы и факты” Мирхайдаров объяснил, почему решил вступить именно в “Ахмат”.«

"Этот батальон носит имя великого человека, первого президента Чеченской Республики, Ахмата-хаджи Кадырова. Это человек, который так много сделал для нашей страны. И человек, который сейчас столько делает – Рамзан Ахматович Кадыров. Хочется по возможности увидеть Рамзана Ахматовича Кадырова и перед отправкой на СВО получить от него ценные советы", – отметил он.

По его словам, решение отправиться на СВО не было импульсивным. После возвращения Мирхайдаров намерен вернуться на свою должность, которую занимает с марта прошлого года.

Радио Sputnik сообщало, что российские добровольцы рассказали, как решают проблему со Starlink. Прямой эфирБайкеры на войне: добровольцы на передовой и помощь в тылу14 января, 10:04

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