Песков объяснил, почему стали возможны обстрелы Белгорода

Обстрелы Белгорода стали возможными из-за того, что Киев не гнушается применением кассетных боеприпасов против мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«

"Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов", – цитирует Пескова РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, а также 109 пострадали.

Ранее радио Sputnik писало, что ВС РФ, по словам Пескова, сделают все, чтобы обезопасить страну от обстрелов ВСУ.

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