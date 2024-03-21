Песков: в России не ждут возвращения граждан, принявших сторону врага

Дмитрий Песков

Граждан России, покинувших страну после начала спецоперации и принявших сторону врага, обратно не ждут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.«

"Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", – сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и Факты".

Предателей, которые вступают на путь активных врагов и начинают воевать против России, будут уничтожать, добавил представитель Кремля.«”Слава Богу, их не так много, кто встал на этот путь”, – добавил Песков.

Радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области Украины.

Взято отсюда.