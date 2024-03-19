реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Песни SHAMAN’а, Газманова и Расторгуева могут войти в школьную программу

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Песни SHAMAN'а, Газманова и Расторгуева могут войти в школьную программу

Песни признанных самыми патриотичными исполнителями SHAMAN’а (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева могут включить в школьную программу – Минпросвещения положительно отреагировало на данное предложение, сообщает “Парламентская газета”.

С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, он написал обращение министру просвещения России Сергею Кравцову.«

"Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением", – сказал Колунов изданию.

В распоряжении газеты на обращение депутата есть официальный ответ Минпросвещения, из которого следует, что ведомство “готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету “Музыка” песнями патриотической направленности современных авторов”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуму РФ внесен законопроект об установлении Дня участника СВО.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе Алтайского края

Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе…

Проект “Семья – планета детства” продолжает оказывать бесплатные консультации родителям.…

Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Молодожёны впервые в истории края смогут зарегистрировать брак за пределами…

В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае количество выявленных банкнот-фальшивок сократилось более чем в…

В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

С 22 февраля по 13 марта в рамках месячника молодого…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp