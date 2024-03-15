Петух заладил как попугай. Макрон опять грозит не дать России победить

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Может быть, в некоторых местах этот французский петушок и петушок (в местах, например, не столь отдаленных), но заладил он точно попугай. “У нас одна цель – Россия не может и не должна победить”, – талдычит Эммануэль Макрон одно и то же, опять не исключая отправки войск на Украину уже и в своем большом интервью национальным телеканалам. Ну вот что ты с ним будешь делать? Неймется ему повоевать, хоть ты тресни. Не понимает, что ведь треснем, если сунется, поскольку только горящих “Леклерков” нашей коллекции и не хватало. Болезненная одержимость. До истерики, до потных ладошек, до нервного зуда и зубовного скрежета.

Примерно так он навязывал стране и пенсионную реформу, совершенно не переживая из-за того, что в большинстве своем она была против. Он и теперь утверждает, что ничего личного, что фиксация на русских – это не от обиды на Путина. Просто он не может спокойно смотреть, как Россия становится “разрушительной силой от Кавказа до Африки”, выдает он все-таки это самое личное упоминанием Черного континента, с которого его вышвырнули как нагадившего щенка. Будь иначе, он бы расширил границы нашего “злочинства” до Америки, потому что там тоже есть персонажи, которые считают, что все их беды от русских. Если не верит, пусть у Байдена спросит.

Впрочем, он лизнул гегемона иначе. “Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом США”. С такой “разведкой” ему только на войну и идти. Кстати, как выяснила Le Mond, он еще до того, как вбросил в публичное пространство тему сухопутного вмешательства Запада в украинский конфликт, в узком кругу допускал, что ему “придется отправить ребят в Одессу”. А впервые он заикнулся об этом и вовсе прошлым летом. Вот прими он решение тогда, сейчас уже и говорить было бы не о чем. И не с кем. Но в этом-то весь Макрон. Ему и хочется, и колется.

Он и теперь, упиваясь своей телевизионной воинственностью, особенно когда грозит принять решения, “которые гарантируют, что Россия не победит”, все-таки признает, что “мы никогда не приступим к наступательным действиям и никогда не возьмем на себя инициативу”. Иначе говоря, петушок-то, несмотря на всю его напыщенную боевитость, не столько бойцовый, сколько пассивный. Оскорбиться бы французам за поругание своего национального символа. А то доиграются – Эммануэль ведь и революционной Марианной прикинуться может. С него же станется.

Вот и интервью он давал в стиле “Я самая обаятельная и привлекательная. Я могу менять мужчин как перчатки. Крутить и вертеть ими как жонглер булавами”. Причем практически не меняя текста. Хотя это он себе, конечно, льстил. У него города по уши в навозе, у него в Париже нашествие крыс и клопов, зато лягушек даже в лучших ресторанах этого самого Парижа не хватает, а он сам надувает щеки, что та особь, которой вставили соломинку. Потому и производит лишь эффект разорвавшей жабы. Смотреть противно.Прямой эфирМечты Макрона: президент Франции говорит о Крыме и Одессе13:04

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Взято отсюда.