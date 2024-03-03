Писториус рассказал, когда ожидает первые результаты проверки утечки

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что надеется на появление первых результатов проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора немецких офицеров в начале следующей недели. «

"Пока нет окончательных результатов (проверки, – ред.). Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели", – приводит РИА Новости фрагмент специального выступления Писториуса.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Радио Sputnik ранее писало, на что, по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, указывает утечка разговора немецких офицеров.

Взято отсюда.