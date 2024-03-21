Пленный наемник, воевавший на стороне киевского режима в составе Грузинского национального легиона, рассказал РИА Новости, кто воюет в этом подразделении.«

"В основном там были грузины, 250–300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности. <…> Некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины", – сообщил он.

Мамука Гацарели, так зовут пленного, приговорен в России к пожизненному заключению. По его словам, решение участвовать в конфликте на стороне Украины было принято им под влиянием пропагандистских материалов в СМИ.

Сначала Гацарели прибыл в Варшаву и подошел в аэропорту к человеку, державшему в руках табличку “Иностранный легион”. Однако из-за возраста (2001 год рождения) его не приняли в это подразделение, передает агентство рассказ пленного. Тогда Гацарели обратился к командиру “грузинского легиона”. «”Я позвонил ему, он направил ко мне человека – и через час я уже находился в месте дислокации Грузинского национального легиона”, – добавил собеседник РИА Новости.

Ранее радио Sputnik писало, из каких стран прибыли наемники, воюющие на стороне киевского режима на Запорожском направлении.

Взято отсюда.