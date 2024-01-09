Российская армия перехватила инициативу на поле боя, в случае перемирия Москва не пойдет на условия Киева, такого мнения придерживается экс-разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.«”Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. <…> Теперь украинцы в панике”, – сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По словам Риттера, российские военные уже нанесли подразделениям ВСУ стратегическое поражение ВСУ.

На этом фоне в Киеве предупреждают Владимира Зеленского о возможной потере украинскими властями контроля над еще большими, чем сейчас, территориями.«

"Плохие новости для Украины заключаются в том, что Россия не пойдет на переговоры на условиях приемлемых для Киева. Она сама будет диктовать их", – подытожил отставной американский офицер.

Радио Sputnik сообщало, что полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон не исключил прямого конфликта стран НАТО с Россией на Украине.

Взято отсюда.