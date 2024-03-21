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Подпольщик: ВС РФ уничтожили завод ракетных деталей в Николаеве

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Подпольщик: ВС РФ уничтожили завод ракетных деталей в Николаеве

Подразделения ВС России уничтожили завод ракетных деталей и ремонта техники украинской армии, а также склад боеприпасов в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.«

"Двадцать первого марта в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК. В городе после удара чувствуется явный запах гари. К месту удара направили много скорых, даже с отдаленных районов Николаева", – сказал собеседник информагентства.

По словам Лебедева, сейчас в нескольких кварталах города выставлено оцепление, военные пропускают к месту происшествия только кареты скорой помощи и армейские грузовики.

Число погибших и раненых уточняется. Автомобили скорой помощи вывозят пострадавших в район санатория “Дубки”, где ВСУ образовали военный городок с госпиталем, моргом и казармами. К санаторию проезд закрыт, там оборудован укрепрайон.

Завод “Зоря-Машпроект” известен тем, что на нем производились детали для ракет и ремонт тяжелой военной техники, уточнил подпольщик. На заводе складировалось много боеприпасов, а также было размещено около 20 единиц военной техники.

На территории предприятия еще до начала СВО выпускали продукцию военного назначения, в закрытой зоне завода базировались подразделения николаевской территориальной обороны.«”Проход на военную половину “простым смертным” закрыт… даже не всех военных пускают, только по спецпропуску и с сообщением кодового слова, которое ежедневно меняется”, – добавил Лебедев.

Несмотря на охрану завода силами ПВО, украинская система противовоздушной не сработала, сигнал тревоги сработал уже после прилета, отметил подпольщик.«

"После удара на "Зорю" приехало очень много сотрудников СБУ и прокуратуры, проводили допрос рабочих. Большинству работников завода сказали с 22-го (марта, – ред.) не выходить на работу до особых распоряжений", – сказал координатор николаевского подполья.

Радио Sputnik сообщало, как российские бойцы лишили вооружения три бригады украинской армии.

Взято отсюда.

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