Подпольщики: готовившие атаки на Белгородчину иностранцы ликвидированы

Иностранные наемники и принимавшие участие в атаках на Белгородскую область военнослужащие украинской военной разведки ликвидированы в результате удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он сослался на информацию, полученную от представителей харьковского подполья, которые также предоставили видеозапись последствий удара.«”Сегодня днем был нанесен удар по городу Харьков, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен – сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело (по территории цеха, – ред.) очень качественно. Много погибших – там было расположение личных сил (личного состава, – ред.) – прибыли как раз недавно военные от главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область”, – сказал собеседник информагентства.

Лебедев добавил, что место происшествия вскоре было оцеплено украинскими военными и сотрудниками СБУ.

По информации подполья, в результате удара на территории завода также погибли собиравшие беспилотники рабочие с Западной Украины, набранные после увольнения с предприятия харьковчан. «”Еще там погибли иностранные специалисты, которые знают, как снаряжать эти беспилотники”, – добавил собеседник агентства.

Лебедев уточнил, что предприятие специализировалось на производстве гексакоптеров “Вампир”, которые также известны как “Баба-Яга”, и снарядов к ним.

Ранее радио Sputnik назвало число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО.

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