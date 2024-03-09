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Подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

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Подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

Подразделения российской армии заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.«”На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции”, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти бригад украинской армии в окрестностях населенных пунктов Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки в ДНР.

Также бойцы отразили две атаки украинских штурмовых групп около населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак, организованных военными из четырех бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного.

В результате слаженных действий различных подразделений ВС РФ противник потерял до 450 человек личного состава, три БМП, два броневика и 18 автомобилей.

При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства.

Накануне радио Sputnik также сообщало о потерях в рядах ВСУ под Авдеевкой за уходящую неделю.

Взято отсюда.

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