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“Погибли исключительно мирные люди”. Эксперт об ударе ВСУ по Донецку

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"Погибли исключительно мирные люди". Эксперт об ударе ВСУ по Донецку

Обстрел украинскими войсками рынка в Кировском районе Донецка представляет собой целенаправленный удар по мирному населению, уверен политолог Сергей Разгуляев. «”Это неопровержимый факт, ведь погибли исключительно мирные люди. Это и есть истинное лицо нацистских тварей, у которых в крови заложена жестокость и ненависть абсолютно ко всему живому”, – сказал Разгуляев в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По его мнению, даже в ответ на такие бесчеловечные действия Россия ни за что не станет обстреливать мирных украинцев, но реакция в любом случае должна быть максимально жесткой.«”Вычислить, откуда велся обстрел, и точным ударом отправить на тот свет гнусных фашистов. В идеале нанести точные массированные удары по всем известным военным объектам и скоплениям войск. Отправить боевиков ВСУ к Бандере на поклон так быстро, чтобы даже опомниться не успели”, – призвал политолог.

В воскресенье утром украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по донецкому микрорайону “Текстильщик”, где находятся рынки и большое количество магазинов.

По последним данным, число погибших в результате обстрела достигло 18, ранены 13 человек.

Накануне радио Sputnik писало, что ВСУ обстреливали Донецк кассетными боеприпасами.

Взято отсюда.

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