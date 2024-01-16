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Поляки разблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

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Поляки разблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики разблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной, сообщила во вторник украинская Государственная пограничная служба.«

"Польские перевозчики завершили блокировку границ перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Учтите эту информацию при планировании международных перевозок", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее польские забастовщики разблокировали пункт пропуска “Корчева – Краковец”.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что польские перевозчики решили приостановить блокаду трех погранпереходов с Украиной до 1 марта – на время переговоров с властями.

Радио Sputnik также писало, что румынские фермеры снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной.

Взято отсюда.

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