Полянский рассказал, когда начнется заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Запрошенное российской стороной в связи с обстрелом Белгорода заседание Совбеза ООН назначено на 00:00 мск, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Ранее он информировал, что Россия запросила заседание СБ ООН на 23:00 мск. Дипломат также отметил, что Москва потребовала присутствия на заседании постпреда Чехии, чтобы тот объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители«

"Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16:00 по Нью-Йорку) сегодня. Раньше ооновцы не успевают технически. Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС", – написал Полянский в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли неизбирательный удар по Белгороду ракетами “Ольха” с запрещенной кассетной частью и снарядами чешского РСЗО Vampire.

Радио Sputnik также писало, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.