Украинский конфликт представляет собой проявление стратегии США, направленной на ослабление и разгром России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «

"Как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России", – написал он в соцсети X.

Полянский также выразил уверенность, что мир изменится после поражения киевского режима и его сторонников.«”Если НАТО и США не сделают никаких выводов и не займутся… глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности, это будет огромной ошибкой Запада”, – резюмировал дипломат.

Радио Sputnik также писало, что в Британии допустили начало нового конфликта с участием США в 2024 году.

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