27.09.2023

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Полиция заинтересовалась фото женщины с ребенком, которые роются на помойке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Ярославле полиция проверит фото женщины с ребенком, копошащимися в помойке

В Ярославле полиция организует проверку по факту сообщения о женщине, которая копается в городской помойке вместе с ребенком. Об этом сообщает издание 76.ru.

Женщину, которая кормит ребенка из мусорного контейнера на улице Ньютона, сфотографировал прохожий, и выложил снимок в один из городских чатов города. По словам автора фотографии, рядом с этим баком часто замечают желающих отыскать там вещи или еду.

«Там постоянно кто-нибудь ползает. Я подал ребенку воду, когда увидел их там, а эта женщина сказала, чтобы девочка ее выкинула», — рассказал очевидец в беседе со СМИ.

Ранее жители Новосибирска сообщили о женщине, которая держит сына с инвалидностью в квартире с мухами и тараканами.

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