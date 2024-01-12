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Политолог Джаралла: “Алешу” в Болгарии могут снести

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Политолог Джаралла: "Алешу" в Болгарии могут снести

В болгарском Пловдиве местные власти могут снести знаменитый памятник советскому Воину-Освободителю “Алеша”, заявил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, такая попытка уже предпринималась, но общественности удалось тогда отстоять монумент. Теперь же, в силу русофобских настроений в Европе, исход может быть иным.«

"На мой взгляд, на этот раз достаточно велики шансы на то, что памятник все-таки будет снесен и перемещен в Музей коммунистической истории. В этом случае нам нужно будет дождаться победы в украинском конфликте, и тогда болгары сами начнут его восстанавливать обратно за свой счет. Если же он все-таки уцелеет, то можно будет сказать, что у болгар еще сохранились какие-то понятия о чести и дружбе", – заявил в интервью "Петербургскому дневнику" Джаралла.

По его словам, монумент является символом общей истории двух стран, а для многих болгар – еще и частью личной семейной истории.

Памятник “Алеша” был открыт 60 лет назад на холме над Пловдивом. Ему была посвящена советская песня на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского. Судьбу “Алеши” решит городской совет Пловдива в среду, 17 января.

Радио Sputnik также сообщало, как официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж в Софии памятника Советской армии.

Взято отсюда.

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