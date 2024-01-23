Политолог: Европа развернулась на большую войну с Россией

Власти европейских стран настроены на большую войну с Россией, в этом их отличие от американских политических элит, которые понимают, чем это может закончиться, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.«”Европа развернулась на большую войну с Россией. На мой взгляд, это очевидно. И вся дискуссия, которая есть в столицах европейской части западного мира, – когда ее начинать. Есть силы, которые хотят ее начать прямо сейчас. Очевидно, что Прибалтика и, вероятнее всего, Финляндия играют на обострение именно сейчас, пока Россия занята на Украине. Это силы, которые поняли, что они экономические банкроты и что единственный выход – через геоэкономический хаос, который они же и устраивают. <…> Есть силы, которые считают, что нужно подождать втягивать нас в боевые действия. <…> Есть люди типа (Бориса) Писториуса, министра обороны ФРГ, которые считают, что если сейчас влезть в войну, то Европе наваляют по первое число, поэтому надо подготовиться. Писториус уже говорит, что для этого надо не 3-5 лет, а 5-7 лет. То есть он это дело оттягивает, что тоже характерно. Но это единственная дискуссия. А вообще дискуссии о том, втягиваться ли в войну с Россией, в Европе нет. В Америке она начинается. Совершенно очевидно, что американцы в войну с Россией не хотят. Они понимают, в отличие от европейцев, ее последствия. В этом разница западных столиц”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Программу слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръРакетные удары и призыв Лаврова, французские наемники и гражданство Украины11:04

Взято отсюда.