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Политолог: французские боевики на Украине “хоронят” отношения РФ и Франции

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Политолог: французские боевики на Украине "хоронят" отношения РФ и Франции

Гражданин Франции Алексис Дрион, имя которого есть в списке тех, кто находился в Харькове во время российского удара по расположению иностранных наемников, публиковал в соцсетях фотографии с оружием в руках, сделанные на Украине.

Один из таких снимков он разместил 1 мая 2023 года. На нем запечатлен полулежащий мужчина в военной форме, рядом с которым находятся автомат Калашникова и военный рюкзак с нашивкой французского флага и сине-желтой ленточкой. На последнем снимке, датируемом 3 июня, Дрион стоит с автоматом перед пикапом.

Минобороны России 17 января сообщило, что высокоточным ударом в Харькове уничтожен пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. МИД Франции назвал информацию “грубой манипуляцией русских”.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов высказал мнение, что Франция, поставляя боевиков на Украину, окончательно разрушает отношения с Россией.«”Париж отказался от роли главного посредника на европейском континенте, эта роль исторически отводилась Франции, фактически она перешла к роли государства, отвечающего за эскалацию, роли, которая была ей абсолютно несвойственна, обычно мы на этом ловили британцев и американцев. Тема французских наемников на Украине, которую мы сейчас обсуждаем, фактически хоронит российско-французские отношения и говорит о том, что мы, к сожалению, вступаем в очень и очень печальную стадию, возможно, в одну из самых худших со времен Крымской войны XIX столетия”, – сказал Дмитрий Ефремов.

По его мнению, власти Франции будут продолжать открещиваться от соотечественников, направленных на Украину.«”Думаю, что вне электоральных кампаний они будут стараться об этом не говорить, пока это не станет достоянием максимально подробных журналистских расследований. В ближайшей перспективе не стоит ожидать каких-то откровений от Елисейского дворца”, – считает политолог.

Взято отсюда.

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