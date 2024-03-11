Политолог: именно так Буданов* анонсирует все свои “спецоперации” в Крыму

Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов*.

“Наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму”, – приводит его слова пресс-служба.

В эфире радио Sputnik политолог, политический обозреватель медиагруппы “Россия сегодня” Владимир Корнилов прокомментировал заявление.«”Это может быть и блеф, и глупость – одно другого не исключает. Но его (Буданова*, – ред.) служба – это сплошь террористическая структура, которая иногда, к сожалению, доводит дело до конца. Это типичные террористы, которые и не скрывают своей сущности и того, что они готовятся к подобным диверсионным операциям. Другое дело, что вот эти его анонсы “завтра будем в Крыму, будем пить кофе на набережной Ялты” вы же знаете, чем заканчиваются. А когда его спрашивают, ну и где же вы, он заявляет, мол, а мы там были, помните, там высаживались несколько наших военных – то есть “выполнил” обещание, “был” в Крыму. Примерно так он и анонсирует все свои “спецоперации””, – сказал Владимир Корнилов.

Российские спецслужбы работают очень активно, поэтому выводы будут сделаны, уверен политолог.«”Россия прекрасно знает террористическую сущность украинского государства и этой структуры во главе с Будановым*. И, конечно же, наши спецслужбы работают очень активно над тем, чтобы пресекать все эти теракты, диверсии. Ясно, что у нас есть своя агентура, есть соответствующие аналитические службы, которые умеют отделить зерна от плевел и понять, где реальная угроза, а где очередное бахвальство этого маменькиного сынка по фамилии Буданов*. Вы же понимаете, что все его диверсии, как правило, готовит не он, а зарубежные спецслужбы, которые просто используют его как куклу говорящую”, – добавил Владимир Корнилов.

Взято отсюда.