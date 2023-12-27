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Политолог: из украинцев пытаются выжать “кровавый налог”

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Политолог: из украинцев пытаются выжать "кровавый налог"

Руководство партии “Слуга народа” не рекомендует депутатам Верховной рады Украины публично высказываться о новом законопроекте о мобилизации, сообщает “Страна.ua”.

“Неформальное правило у нас сейчас: мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в “доброго полицейского””, – приводит издание слова источника в парламентской фракции партии.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Позднее правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации, в котором, в частности, предлагается отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Ряд депутатов Рады уже высказал свое негативное отношение к законопроекту.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал ситуацию.«”Думаю, что этот законопроект, новая мобилизация – это ответ на то, что американцы не спешат исполнять свои обещания в финансовой и военной части. Думаю, речь шла о том, что с украинцев потребовали сначала провести мобилизацию, а потом американцы вернулись бы к вопросу продолжения финансирования и поставок украинской армии. Думаю, что украинская власть находится сейчас в крайне сложной ситуации – если она действительно мобилизует 500 тысяч человек, то экономика будет просто уничтожена. Ситуация очень критическая: либо Украина будет поддерживать остатки своей экономики, либо мобилизует оставшуюся часть рабочего населения, но тогда непонятно, как Украина будет существовать в следующем году. Поэтому уже такое огромное количество критики даже среди власти. Требование (руководства партии “Слуга народа”, – ред.) – это попытка еще больше закрутить информационные гайки, тем самым попробовать выжать из украинского общества кровавый налог, чтобы отдать его американцам”, – сказал Михаил Смолин.

Взято отсюда.

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