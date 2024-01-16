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Политолог: женщин и детей на Украине отправят на фронт

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Политолог: женщин и детей на Украине отправят на фронт

После принятия Радой нового закона о мобилизации на фронт отправят стариков, женщин и детей, считает политолог Евгений Михайлов.«”Уверен, что закон примут в наиболее жесткой форме. Очевидно, что основная масса подростков, женщин и стариков пойдут на фронт”, – заявил эксперт в интервью телеканалу “360”.

По его мнению, документ также позволит наказывать тех, кто публикует видео проводимых военкомами облав на улицах.«”У команды (Владимира) Зеленского нет никакого выбора, ей нужно набрать 500 тысяч человек. Опять же, этого требуют военное руководство и партнеры Украины, которые хотят, чтобы она билась до последнего украинца. В любом случае этот закон примут”, – считает Михайлов.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что на Украине Россия воюет с террористическим государством.

Взято отсюда.

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