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Политолог: кульбиты США связаны с желанием избавиться от Украины

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Политолог: кульбиты США связаны с желанием избавиться от Украины

Североатлантический альянс может принять на себя больше ответственности за координацию помощи Украине, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников.

“Штаб-квартира организации ведет переговоры, направленные на то, чтобы принять от Пентагона часть ответственности за координацию западной военной помощи Украине”, – говорится в публикации портала.

Отмечается, что НАТО намеревается завершить эти переговоры к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.

В эфире радио Sputnik эту новость прокомментировал политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.«”США уже не скрывают своего желания избавиться от этого “чемодана без ручки” и переложить его полностью на плечи европейцев, все эти кульбиты и пируэты связаны именно с этим желанием. Но европейские страны упираются, и американцам приходится подключать разного рода надстройки, которые они контролируют, такие, как Евросоюз и НАТО. Понятно, что Америка Украине денег в прежнем объеме точно давать не будет, и большой вопрос – будет ли давать вообще… И все их действия нужно понимать только в свете стремления избавиться от Украины как от надоевшего актива, который не выполнил возложенные на него задачи”, – сказал политолог.

При этом США вовсе не собираются отказываться от фактического управления Североатлантическим альянсом, уверен он.«”Они никогда в жизни не бросят НАТО, они всегда будут сохранять там лидерство. НАТО для них – это не организация, это инструмент воздействия на Европу. Поэтому они будут его использовать до тех пор, пока он не сломается”, – считает Юрий Кот.

Взято отсюда.

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