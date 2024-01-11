Политолог: на Украине сформировались два центра принятия решений

Американские чиновники обеспокоены тем, что разногласия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, украинские военные разрабатывают план на 2024 год, и США хотят, чтобы Украина его “отточила”.

“Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии”, – отмечает агентство.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт института “Новое общество”, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев высказал мнение, что в США недовольны тем, что в Киеве сформировались два центра принятия решений: вокруг Залужного и вокруг Зеленского.«”На Украине сформировались два центра принятия решений, один из которых находится в ВСУ, другой в офисе президента. Это неизбежно означает противоречия между ними и борьбу. При этом Вашингтон ни одной стороне не готов отдать контроль над ситуацией, он сталкивается с тем, что эта борьба порождает излишнюю трату сил и ресурсов, они тратятся неэффективно, неэкономно. Все выливается в то, что реализуются неэффективные военные операции, растрачиваются человеческие ресурсы, а также оружие, которое было предоставлено Украине. В итоге не выполняются задачи, которые важны для Вашингтона. Ведь американцам важно не благополучие украинской политической и военной элиты, а реализация собственных задач, которые состоят в том, чтобы нанести максимальное поражение России”, – сказал Владимир Киреев.

Взято отсюда.