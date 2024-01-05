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Политолог назвал “единственный способ” решения РФ вопроса с НАТО на Украине

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Политолог назвал "единственный способ" решения РФ вопроса с НАТО на Украине

Разрешение проблемы вступления Украины в НАТО Россия видит в освобождении территории от Харькова до Одессы. Такое мнение высказал норвежский политолог, специалист по международным отношениям Гленн Дисен.

В интервью польскому изданию Mysl Polska он заявил, до начала конфликта главным условием России в отношениях с НАТО и Украиной был нейтральный статус последней, Москва не планировала присоединение каких-либо территорий.«”Но теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину”, – сказал эксперт.

Радио Sputnik сообщало, что бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн предупредил Украину о неизбежной потере территорий.

Взято отсюда.

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