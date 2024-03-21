Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала “Рада” оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, нецензурно исковеркав его имя, при этом заявил, что “какой-то спецпредставитель Китая” не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.

Ли Хуэй завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации “Центр политического просвещения” Иван Мезюхо высказал мнение, что секретарь СНБО Данилов допустил выпад в адрес китайского дипломата при одобрении офиса Владимира Зеленского.«”Данилов демонстрирует уровень своего интеллекта, он вообще ведет себя не как государственный политический деятель, а как типичная шпана из подворотни. Я думаю, что его неадекватное поведение санкционировано офисом Зеленского, потому что это не первая выходка этого чиновника в отношении иностранных политиков, представителей других государств. Киев путем демонстрации агрессии со стороны своих должностных лиц пытается показать маскулинность на международной арене, но на самом деле демонстрирует свою неадекватность. Я думаю, в мире растет осознание того, что украинское государственное образование находится на краю своего существования. Потому что если бы все было контролируемо и нормально, как об этом говорит Зеленский, то его шавки из СНБО не вели бы себя столь неадекватно и неразумно”, – сказал Иван Мезюхо.

Взято отсюда.