Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары армии Украины по территории России западным оружием. В ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Карис заявил, что таких ограничений быть не должно.

“Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории (России, – ред.) для того, чтобы замедлить продвижение российских войск”, – сказал он.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации “Центр политического просвещения” Иван Мезюхо прокомментировал заявление.«”Я обратил внимание на словесную конструкцию президента Эстонии – разрешить ВСУ наносить удары по России западным оружием. Получается, что президент маленькой Эстонии признает, что Украина несамостоятельна, на каждый свой террористический акт она получает разрешение из-за рубежа. Видимо, теперь Таллин желает дать официальное разрешение украинскому государственному образованию (я Украину называю именно так) для того, чтобы оно наносило удары по регионам РФ. Видите, в своем русофобском порыве президент Эстонии проговорился. Несмотря на все заклинания эстонского руководства о дружбе с Украиной, Алар Карис проговорился насчет несамостоятельности Киева”, – сказал Иван Мезюхо.

Ранее министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Украины по Белгороду, назвав их “законной обороной”. Эстония решила присоединиться к Франции, отметил политолог.«”На мой взгляд, Европа сегодня осознает, что Украина уже фактически проиграла, и ее окончательный разгром – это лишь вопрос времени. В надежде хоть как-то сохранить буферное украинское государственное образование дается зеленый свет нанесению ударов по территории РФ. Чтобы на этом фоне, как считает Европа, побудить Россию вступить в переговоры с украинской стороной, то есть Запад хотел бы, чтобы эти переговоры начались хоть с каких-то “перемог” украинской стороны. Но, конечно, это все – наивные представления о будущем”, – заключил Иван Мезюхо.Прямой эфир”Легитимные” удары по России: Эстония на стороне ВСУВчера, 15:16

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