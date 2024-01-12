Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Политолог расценил визит Сунака в Киев как бегство из Лондона

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Политолог расценил визит Сунака в Киев как бегство из Лондона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направился в Киев, чтобы избежать критики у себя дома за самоуправство, считает политолог, политический обозреватель медиагруппы “Россия сегодня” Владимир Корнилов.

В Соединенном Королевстве премьера критикуют за то, что тот в обход парламента принял решение наносить совместно с США удары по территории Йемена.«”Он бежит от собственного парламента в Киев. Сунак просто-напросто сбежал от ответственности за участие в бомбардировке суверенного государства”, – заявил “Царьграду” эксперт.

Британское правительство заявило, что в Киеве Сунак подпишет “историческое соглашение” о сотрудничестве в сфере безопасности.

Кроме того, Лондон анонсировал военную помощь Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в предстоящие два года.

Радио Sputnik также сообщало о готовности Еврокомиссии ввести ежегодный аудит помощи Киеву.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Рогов назвал ловушкой заявление Белого дома о прекращении помощи Киеву

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали о результатах ударов “Кинжалами” по ВПК Украины

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: под Николаевом старшина ВСУ убил замкомандира роты и покончил с собой

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix