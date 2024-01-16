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Политолог: Россия воюет с откровенно террористическим режимом

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Политолог: Россия воюет с откровенно террористическим режимом

Целью ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж были гражданские объекты, киевский режим переходит к тактике террора, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.«”Мы должны понимать, что мы живем не просто в воюющей стране, а мы живем в стране, которая воюет с откровенно террористическим режимом. Вот это должно быть очень четко нами осознано. Потому что чем дальше, тем меньше у киевского режима будет возможностей противостоять России на поле боя, <…> и это означает, что этот режим будет переходить к тактике террора. Террора, прежде всего, против мирных жителей. В Воронеже, это совершенно очевидно, целью были объекты гражданской инфраструктуры: прежде всего атомная электростанция, жилые кварталы. К этому надо быть готовым. Это требует очень серьезной дисциплины от нас, от жителей. И это требует от нас сплоченности”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По данным Минобороны, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате попадания фрагментов БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. В городе введен режим ЧС.

Программу Дмитрия Евстафьева слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръЧС в Воронеже, победа Трампа, конфликт Ирана и Ирака11:04

Взято отсюда.

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