Политолог: США могут отказать Украине в помощи после потери Марьинки

В США не могут не видеть успехов российской армии в зоне спецоперации, при этом Белому дому страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

“Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные “победы””, – сказал дипломат.

Об освобождении Марьинки в ДНР глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину в понедельник, 25 декабря.

Потерю Марьинки признал главком ВСУ Валерий Залужный.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко отметил, что в Белом доме серьезно опасаются, что дополнительная помощь Украине так и не будет одобрена конгрессом США.«”В администрации боятся окончания финансирования из бюджета США киевского режима, следовательно, нанесения России болезненных ударов. Они прекрасно понимают, что Украина в конечном итоге исчезнет, но пока она существует, существует и возможность наносить мелкие, но достаточно болезненные удары по РФ, по ее обществу. США хотят и дальше наносить эти удары чужими руками, и как можно дольше. Потеря Марьинки ведет за собой оттягивание финансирования или вообще отказ от финансирования Украины, поскольку в США считают, что это может быть преддверием победы Путина”, – сказал Олег Макаренко.

Взято отсюда.